الكشف عن اتفاق سري بين برشلونة ونيمار ضد ريال مدريد

الكشف عن اتفاق سري بين برشلونة ونيمار ضد ريال مدريد

إسبانيا – كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن وجود اتفاق سري بين برشلونة ولاعبه السابق البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لضمان عدم انتقاله إلى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نيمار وصل إلى حالة من اليأس وكان هدفه الوحيد هو مغادرة فريق باريس سان جيرمان، وكان على وشك العودة مجددا لصفوف النادي الكتالوني الصيف الماضي، ولكن الأخير فشل في التوصل لاتفاق مع الفاريق الباريسي.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة وعد نيمار بالتعاقد معه صيف 2019، أو خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، لقطع الطريق على منافسه التقليدي ريال مدريد الذي كان قريبا أيضا من ضم النجم البرازيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كلف الوكيلين فاجنر ريبيرو وبيني زاهافي بالتواصل مع القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق الباريسي بخصوص نيمار.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة أغرى نيمار بشراء فيلا له في المدينة، وذلك بعد جولة محادثات مكثفة لمسؤولي النادي بالعاصمة الفرنسية، ولكن تعثر المفاوضات جعل النادي الملكي يدخل على الخط.

وألمح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، في أكثر من مناسبة سابقة عن استمرار وجود رغبة من قبله في ضم النجم البرازيلي، وأن المفاوضات ستتجدد الصيف القادم.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو، هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

المصدر: وكالات