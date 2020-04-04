الحكومة الليبية أوضحت بحسب المكتي الإعلامي التابع لها أنه تم فصل البرج الثالث عن الأبراج الأخرى في المركز وتم إخلاء البرج من جميع أقسامه “أمراض دم، وقسم كلى، وجلدية، وأورام، وعناية باطنة” وتم تخصيصه بالكامل لمواجهة جائحة كورونا وبلغت السعة السريرية للبرج 250 سرير 34 منها للعناية الفائقة.



وكانت مدير مركز بنغازي الطبي – رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتورة فتحية العريبي أكدت أن الأسره المتاحة في بنغازي وضواحيها 250 سرير إيوائي و34 سرير عناية فائقة بمركز بنغازي الطبي و 100 سرير إيوائي في مستشفى الهواري و33 سرير عناية فائقة بالمستشفى و100 سرير للحجر الصحي في مصحة الإرادة في النفسية إضافة إلى مئة سرير في المستشفى الميداني العسكري بنينا.



وقالت العريبي “الآن وضعنا ممتاز، ولا زلنا نطبق الوقاية والطرق الاحترازية، وفي حالة لا سمح الله وصلتنا جائحة فيروس كورونا لدينا خطط أخرى للمواجهة، ونتمنى السلامة للجميع”.

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