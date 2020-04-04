بعد مناقشة الوضع في أسواق الطاقة مع شركاء دوليين.. بوتين يعقد اجتماعا بشأن النفط

بعد مناقشة الوضع في أسواق الطاقة مع شركاء دوليين.. بوتين يعقد اجتماعا بشأن النفط

روسيا – أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد امس اجتماعا بشأن الوضع في أسواق النفط، بعد مناقشة المسألة مع زعماء دول أخرى بينهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين امس: “تعلمون أن الرئيس بحث الوضع في أسواق الطاقة العالمية مع زملاء دوليين بمن فيهم ترامب، وكما تعلمون أن وزارة الطاقة تجري اتصالات مكثفة مع دول مختلفة، وتعرفون الأجواء السلبية بشكل عام التي تسود حاليا أسواق الطاقة. وهذه هي الأسباب التي تدفع الرئيس إلى عقد اجتماع مع رؤساء الوزارات المختصة والمسؤولين في قطاع النفط لبحث الوضع”.

وامتنع المتحدث عن الإجابة عن سؤال عما إذا كانت روسيا ستشارك في اجتماع “أوبك+” في السادس من أبريل الجاري، ونصح الصحفيين بانتظار نتائج اجتماع امس.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر مطلع قوله إن المشاركين في اجتماع بحثوا إمكانية خفض إنتاج النفط بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا.

ويأتي ذلك على خلفية انقضاء صفقة “أوبك+” التي أتاحت لكبار منتجي النفط في العالم الاحتفاظ بأسعار النفط عند مستوى نحو 60 دولارا للبرميل على مدى ثلاث سنوات، من خلال فرض قيود مشتركة على حجم الإنتاج.

المصدر : RT