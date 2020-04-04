تركيا – شهدت صادرات تركيا من الكستناء زيادة بنسبة 140 في المئة خلال السنوات الـ5 الماضية، لتصل عائداتها إلى 36 مليون دولار.

وبحسب بيانات حديثة اطلعت عليها الأناضول من وزارة الزراعة والغابات، فإن انتاج تركيا من الكستناء ازدادت من 63 ألف و750 طن في عام 2015 إلى 72 ألف و655 طن في العام الماضي.

وأشارت بيانات نشرها اتحاد مصدري منطقة إيجة في تركيا إلى ازدياد عائدات الصادرات التركية من الكستناء من 5700 طن خلال 2015 إلى 14 ألف و300 طن خلال 2019.

ووفقًا للبيانات، فإن عائدات تركيا من صادرات الكستناء ازدادت من 15 مليون دولار خلال 2015 إلى 36 مليون دولار خلال 2019.

وحلّت إيطاليا في المرتبة الأولى من بين البلدان الأكثر استيرادًا للكستناء من تركيا بـ28 مليون دولار، تبعها لبنان بـ3 ملايين و200 ألف دولار، ثم ألمانيا بمليون دولار.

وقال رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في إيجة، خير الدين أوجاق، إن تركيا تعد من أهم منتجي الكستناء على مستوى العالم بعد الصين.

الأناضول