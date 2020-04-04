إيطاليا – أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، امس عن تسجيل 766 وفاة و4585 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي امس إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 766 حالة ووصل إلى 14681 بعدما كان على مستوى 13915 مساء أمس الخميس، فيما بلغ المعدل اليومي السابق 760 وفاة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4585 حالة ووصلت إلى نقطة 119827 بعد أن كانت 115242 الخميس.

وتشير الأرقام الأخيرة الخاصة بعدد الارتفاع اليومي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى استقرار نسبي في هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد 5974 إصابة جديدة يوم السبت و5217 الأحد و4050 الاثنين و4043 الثلاثاء و4782 الأربعاء و4667 الخميس.

المصدر: وكالات