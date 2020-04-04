تعرف على أحد أفضل الأساور الذكية في العالم

تعرف على أحد أفضل الأساور الذكية في العالم

الولايات المتحدة – كشفت شركة Fitbit الشهيرة مؤخرا عن سوار ذكي بمواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة الذكية المخصصة لعشاق الرياضة وتمارين اللياقة البدنية.

ويأتي سوارFitbit Charge 4 بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة كبيرة يمكن للمستخدم من خلالها التحكم بالجهاز والاطلاع على الرسائل الواردة إلى الهاتف الموصول به عبر البلوتوث.

كما زود هذه السوار بالعديد من الميزات المتطورة، كميزة قياس معدلات نبضات القلب، وميزة قياس معدل الخطوات اليومية التي يمشيها المستخدم، وميزات لمراقبة النشاط البدني ومعدلات النوم.

وحصل على نظام GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة للدفع الإلكتروني، ومستشعر SpO2 لقياس معدلات الأوكسجين في الدم، وميزات للتحكم بالموسيقى في الهاتف الموصول به عبر البلوتوث.

كما زودته Fitbit بأنظمة إلكترونية وبرمجيات تساعد المستخدم على استحداث نظام لياقة بدني خاص به على مدى 90 يوما، أما سعر هذا السوار فـ 149 دولارا فقط.

المصدر: 4PDA