الصين – كشفت نتائج دراسة علمية حديثة أجريت في الصين، أن الأشخاص الذين يتناولون ستة بيضات في الأسبوع هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد أكد نتائج هذه الدراسة فريق علمي برئاسة الدكتورة سيو سيا من مستشفى فواي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، على أن أقل نسبة من المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بصورة عامة، هي بين سكان الصين الذين يتناولون ستة بيضات في الأسبوع.

وأن الأشخاص الذين يتناولون أقل من بيضة في الأسبوع تزداد بينهم الإصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 22% والوفيات بنسبة 29%. وأن تناول 10 بيضات وأكثر في الأسبوع يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39 % وخطر الوفاة بنسبة 13%.

استند الباحثون في دراستهم على بيانات شملت أكثر من 102 ألف مواطن من سكان 15 محافظة صينية. لم يعانوا من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والقصور الكلوي، خضعوا جميعا مدة 17 سنة لمتابعة دائمة من جانب الأطباء.

وقد سجل الباحثون خلال فترة هذه الدراسة، أكثر من 4.8 آلاف إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و 5.5 ألف حالة وفاة بين المشتركين فيها.

المصدر: ميديك فوروم