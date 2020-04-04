روسيا – صرحت الخبيرة النفسية من معهد الشؤون الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، آنا يوسوبوفا، بضرورة إقناع كبار السن في الحجر الصحي بمشاهدة التلفاز بدرجة أقل.

وتابعت كبيرة الباحثين في مختبر علم النفس الاجتماعي والمعرفي، يوسوبوفا، أنه يتعين تقديم الكتب الإلكترونية الصوتية بدلا من التلفاز لكبار السن.

وقالت الخبيرة النفسية لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “نحتاج إلى التفكير في كبار السن الذين يعانون من الوحدة، ولا يتمكنون من استخدام الإنترنت. يمكننا محاولة إقناعهم بمشاهدة التلفاز بدرجة أقل بغرض تقليل مستوى القلق والتوتر لديهم، وتقديم الكتب أو الكتب الصوتية لهم. هناك مكبرات صوت ذكية أيضا على سبيل المثال، لديها المساعد “أليسا”، التي يمكن برمجتها مسبقا وإهدائها لهم”.

وأشارت يوسوبوفا إلى أن كبار السن، وفقا لبعض الدراسات، يلجأون للتحدث إلى المكانس الكهربائية الروبوتية، لذلك فإن الجهاز المصمم خصيصا لـ “التواصل” معهم أكثر ملاءمة.

المصدر: سبوتنيك