روسيا – بلغت كمية الغاز الطبيعي التي ضخته روسيا عبر أنابيب مشروع السيل التركي، لأوروبا، مليار و300 مليون متر مكعب، في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول، ضخت روسيا إلى أوروبا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي 506 مليون متر مكعب، وفي شباط/فبراير 387 مليون، وفي مارس/آذار 428 مليون متر مكعب.

تجدر الإشارة إلى أنّ القسم البحري من مشروع السيل التركي يمتد من مدينة أنابا الروسية حتى ولاية “قرقلار إيلي” التركية المطلتين على البحر الأسود، بطول 930 كيلو متر ويتألف من خطين يغذي إحداهما تركيا والثاني أوروبا، والقسم البري يتألف من خطين بطول 142 و70 كيلو متر.

يشار أن السيل التركي دخل الخدمة في 8 يناير الماضي، وسط مراسم افتتاح رسمية أقيمت بمدينة إسطنبول، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

و”السيل التركي” هو خطين لنقل الغاز من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

الأناضول