رويترز تكشف عن مكالمتين بين ترامب ورئيس الاحتياطي الاتحادي قبل تفشي كورونا

رويترز تكشف عن مكالمتين بين ترامب ورئيس الاحتياطي الاتحادي قبل تفشي كورونا

الولايات المتحدة – أظهرت وثيقة امس أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أجرى محادثتين هاتفيتين مع الرئيس دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي، ولم يتم الكشف عنهما إلا مؤخرا.

وكانت إحدى المحادثتين في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، عندما أصبح واضحا بشكل أكبر أنه قد يكون لفيروس كورونا أكثر تأثير عابر إلى الاقتصاد الأمريكي.

وتحدث ترامب وباول قرابة نصف ساعة في السابع من فبراير، ثم مرة أخرى في السادس والعشرين من الشهر.

وبعد يومين نشر باول بيانا يقر بمخاطر متزايدة ناتجة عن فيروس كورونا، متعهدا بأن البنك المركزي الأمريكي سيتصرف بما تقتضيه الظروف لدعم الاقتصاد.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أجرى خفضا طارئا لأسعار الفائدة في الثالث من مارس.

المصدر: رويترز