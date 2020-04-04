البرازيل – تحدث النجم البرازيلي السابق ريفالدو، عن اللاعب المناسب لتعزيز هجوم فريق برشلونة في الموسم المقبل، من بين الثنائي المرشح للانضمام لصفوف البارسا، سواء نيمار، أو لاوتارو مارتينيز.

ويعتقد ريفالدو، الذي حصل على لقبين في الدوري الإسباني خلال الفترة التي قضاها مع برشلونة (1997-2002)، أن مواطنه نيمار، نجم باريس سان جيرمان، مستعد لقيادة برشلونة.

وكتب ريفالدو في مقالة صحفية “على الرغم من أن الشاب الأرجنتيني مارتينيز (مهاجم إنتر ميلان) لاعب جيد، لكني أعتقد أن نيمار فقط هو من يجب أن يراهن عليه برشلونة ليبدأ تشكيلته الأساسية إلى جانب (أسطورة الفريق) ليونيل ميسي”.

وأضاف بطل مونديال 2002 مع البرازيل: “بالنظر إلى السنوات القليلة الماضية، رأينا العديد من اللاعبين القيمين الذين لم يتمكنوا من اللعب إلى جانب ميسي، لقد فشلوا في الأداء رغم التوقعات الإيجابية، لكن نيمار مثل لويس سواريز (مهاجم برشلونة الحالي)، هو أحد اللاعبين القلائل في العالم الذين لا يشعرون بالضغط على أرض الملعب، يلعبون دائما بشخصية قوية”.

واستطرد ريفالدو: “نيمار لا يشعر بالضغط أبدا وسيكون خيارا مضمونا للنادي، في حين أن مارتينيز مهاجم شاب وموهوب قد يصبح في غضون عامين أو ثلاثة أعوام أكثر خبرة”.

وبحسب عدد من الصحف الإسبانية والإيطالية، فإن برشلونة يفاضل بين نيمار (28 عاما)، ومارتينيز (22 عاما)، لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليصبح بديلا للأوروغوياني لويس سواريز، أو للفرنسي أنطوان غريزمان.

المصدر: وكالات