الرباط – فجرت فتوى العالم الإسلامي أحمد الريسوني، بإجازة الاستفادة من قروض بنكية تجارية في إطار برنامج حكومي بنسبة فائدة صغيرة، لإنجاز مشروعات، جدلا حادا في المغرب بين مرحب ومعارض.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلقت الحكومة المغربية برنامجا جديدا لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشباب الحاملين للمشاريع، يحمل اسم “انطلاقة”.

يتضمن البرنامج قروضا بمعدلات فائدة منخفضة وغير مسبوقة، محددة بـ 1.75 بالمئة بالنسبة للمستفيدين في الأرياف، و2 بالمئة في المدن.

ونشره موقع “العمق المغربي” (مستقل)، اعتبر أحمد الريسوني، أن القروض الحكومية ضمن هذا البرنامج، “شرعية وليست ربوية كما يدّعي البعض.. وستساهم في التقليل من نسب البطالة”.

الريسوني (67 عاما)، يشغل حاليا رئيس اتحاد العلماء المسلمين، حاصل على دكتوراه في أصول الفقه عام 1992، وشغل في السابق منصب نائب رئيس الاتحاد.

ولتفعيل البرنامج الحكومي، أنشأ المغرب “صندوق دعم وتمويل المقاولات” بميزانية 8 مليارات درهم (821 مليون دولار)، تساهم فيها الحكومة والبنوك بـ3 مليارات درهم (308 ملايين دولار) لكل واحدة منهما، وصندوق “الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية” بملياري درهم (102 مليون دولار).

وتشير توقعات الحكومة في البلاد، إلى استفادة 13 ألفا و500 شركة صغيرة ومتوسطة، من القروض، والمساهمة في خلق 27 ألف فرصة عمل جديدة.

وتبلغ نسبة البطالة في المغرب حتى نهاية 2019، نحو 9.2 بالمئة، مقارنة مع 9.5 بالمئة خلال 2018، بعدد عاطلين يبلغ 1.107 مليون فرد، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).

وأشاد الريسوني بـ”التوجه الاجتماعي لمبادرة الدولة، الرامية إلى تشجيع البنوك على تقديم قروض مخففة وميسرة ومضمونة بنسب ضئيلة”.

وأوضح أن “الاجتهاد بتحقيق المناط هو اجتهاد عام بجميع النصوص، حتى لا يقال إنه اجتهاد في نصوص قطعية، نحتاج إليه في كل عصر وزمان، لأنه لا يتعلق بفهم النصوص، إنما بمدى مطابقتها للواقع”.

الأناضول