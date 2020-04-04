ليبيا – قال أحد القيادات العسكرية الميدانية التابعة للجيش سعد مذكور الفاخري إن القوات المسلحة حققت أهدافها بشكل كبير في طرابلس.

الفاخري أوضح في تصريح لصحيفة “الإتحاد” أن الأمور تسير داخل العاصمة كما هو مخطط لها من القيادة العامة من مراحل الهجوم والتقدمات واستنزاف مسلحي الوفاق.

وأكد أن القيادة العامة للجيش حريصة على عدم المساس بأملاك الليبيين والحفاظ على أرواحهم وتجنيب تدمير طرابلس وهو ما تسبب في تأخير حسم معركة تحرير طرابلس.

ولفت إلى تمركز الميليشيات داخل أماكن مكتظة بالسكان واتخاذهم درعاً لعرقلة عمليات الجيش، موضحاً أن التدخل التركي رفع معنويات أبناء القوات المسلحة لتحرير البلاد بشكل كامل.