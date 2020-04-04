روسيا – قرر المصور من مدينة إركوتسك الروسية، ستانيسلاف تولستنيف، قضاء فترة عزلته الذاتية على ضفة بحيرة بايكال في سيارته.

وزود المصور سيارته بمحطة مبتكرة عاملة بالبطاريات الشمسية. وتستمر تلك التجربة لمدة أسبوع.

وقال:” قررنا أنا وابني قضاء العزلة الذاتية بعيدا عن الحضارة. واشترينا المواد الغذائية الكافية لمدة أسبوعين. وأخذنا معنا كذلك أجهزة التصوير والفيديو وجهاز لاب توب لنستمتع بمناظر البحيرة الجميلة ونعمل في آن واحد.

والبطاريات الشمسية بسعة 320 واطا التي ابتكرناها وركبناها على سقف السيارة توفر لنا الطاقة الكهربائية وظروف الراحة. وحوّلنا سيارتنا إلى منزل ذاتي الحركة وزودناها بفرن كهربائي ومسخن الهواء لنستطيع تناول وجبات الطعام والمبيت فيها”.

وقال المصور إن تركيب البطاريات الشمسية على سقف سيارته كلفه مبلغا قدره 85 ألف روبل (نحو 1100 دولار). وأضاف أنه كان يمكن أن يخصص مبلغا أقل من ذلك، لكنه أراد أن يكون كل شيء على ما يرام.

يذكر أن بحيرة بايكال الواقعة في شرق سيبيريا تعتبر من أعمق بحيرات العالم حيث يتوفر ثلث احتياطيات الماء العذب في الكرة الأرضية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا