ليبيا – تواصل إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس تخبطها في سياستها الإعلامية مع المواطنين حول فيروس كورونا دونًا عن كل دول العالم وكان آخر هذه الفصول ما تسبب به المركز مساء اليوم الجمعة عندما أعلن عن إيجاز صحفي سيقدمه الناطق باسمه محمد الجازوي .

نشر المركز عبر صفحته على تمام الساعة 11:30 مساءً تنويهًا عن إيجاز حول حالة الوباء في ليبيا وقال أنه سيعلن عنها بعد قليل لكن البعد قليل هذه إستمرت ساعة كاملة حصد فيها مالايقل عن 20 ألف تعليق من الشتائم والإنتقادات بسبب تأخره وتسببه بالقلق بين المواطنين الذين اعتقدوا أن هذا التأخير سيعقبه الإعلان كارثة عظمى .

على تمام الساعة 12:35 دقيقة بعد منتصف الليل أي بعد دخول الدقائق الأولى من ليل اليوم السبت حذف المركز التنويه دون سابق إنذار وألغى خروج المتحدث باسمه واكتفى بنشر بيان من ثلاثة أسطر أعلن فيه تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأن العدد الإجمالي قد بلغ 16 إصابة مسقطًا من حساباته الحالة 17 وهي التي اكتشف بها المرض عقب إعلان وفاتها مساء الخميس .

كما ان المركز لم يعلن ما اذا كانت الحالات الجديدة من عدوى محلية او مخالطين لحالات سابقة او مستوردة من الخارج ولم يصرح عن حالتها الصحية ولا عن الاجراءات المتخذة معها من عزل وحجر وإيواء لطمأنة المواطنين ! .

وفي ذات السياق ، يستمر المركز الوطني في مخالفة التعليمات والمعايير الدولية من خلال امتناعه عن الكشف على أسماء المناطق المسجلة بها هذه الحالات فيما اختفى مديره بدرالدين النجار من شاشات الإعلام التي كان يظهر بها كل يوم قبل ظهور الوباء في ليبيا ، فاتحًا باب الهلع على مصراعيه بين المواطنين الذين اصبحوا يخشون من تفجر بؤرة وبائية في محيطهم دون علمهم لان المركز لايعلن عن اماكن تسجيل الاصابة .

ومازاد الطين بلة في هذه الليلة الطويلة هو ظهور صفحة مزورة تحمل اسم المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشرت عن تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا وهو الرقم الذي قد تم تسجيله بالفعل ونشرته الصفحة الأصلية وقد اعتمدت الصفحة المزورة في نشر الرقم على تسريبات من أطباء غير مسؤولين تسببوا في حالة إرباك إعلامي تضاف للإرباك الذي يغرق به مركز مكافحة الأمراض بسبب مكتبه الإعلامي .

مساء أول أمس الخميس وعقب تسجيل أول حالة وفاة في ليبيا بسبب فيروس كورونا وللمرة الثانية في أسبوع يتسبب المركز في الجدل عندما أعلن عن حالة وفاة لسيدة اتضحت اصابتها بالفيروس عقب وفاتها بعد عدم تشخيصها كذلك قبل الوفاة ومازاد الطين بلة هو عدم إعلان المركز لمكان تشخيص الإصابة مافتح باب التأويل في هذا الملف رغم أنه أمر عادي لكن إدارة المركز لازالت تتعامل معه وكأنه من أسرار المخابرات في مجتمع ومؤسسات لا تخفى فيها خافية .

خاص | #المرصد تحصل على صور أشعة السيدة المتوفية بـ #فيروس_كورونا بعد فحصها أمس في مستشفى الخضراء قبل نقلها إلى مركز #طرابلس الذي وصلته وهي متوفية فيما يخضع الفريق الطبي الذي فحصها للعزل كما تم إبلاغ عائلتها بتشخيص الإصابة. #ليبيا ( 2/1) pic.twitter.com/NpThulRx7D — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 2, 2020

صحيفة المرصد ومنذ بداية هذه الأزمة إلتزمت بنشر فقط مايصدر عن منظمة الصحة العالمية حول الفيروس وعن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وكذلك عن الإحصاءات الرسمية للدول ، إلا أن سياسات المركز أضطر الصحيفة للبحث والتقصي ليتضح بأن الفقيدة قد حلت بمستشفى الخضراء بعد ظهور الأعراض عليها ومنه أُحيلت لمركز طرابلس الطبي لإجراء غسيل كلى دوري تقوم به ثلاثة مرات في الأسبوع وهناك فارقت الحياة في قسم الإنعاش قبل وصولها للغسيل .

الحالة تعاني من تاريخ مرضي في الكلى لكنها لم تسافر إلى أي مكان خارج #ليبيا وفقًا لما أفاد المرصد مصدر طبي من الخضراء بعد تكتم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن التفاصيل. (2/2) — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 2, 2020

وفي وقت يجب أن ينتهج المركز فيه الشفافية مع المواطنين والكوادر الطبية ، فتح الباب للشائعات والتكهنات وترك الباب مفتوحًا للجميع بدل أن يعلن عن الاجراءات المتخذة مع عائلة الفقيدة من عزل وفحص بل والأهم أن إدارة المركز لم تجب عن كيفية حصول هذه السيدة على العدوى لأنها لم تسافر منذ فترة طويلة ولم تخالط مسافرين ، أي أنها حالة عدوى محلية كما أنه لم يكشف عن أن الحالة قد زارت مستشفى الخضراء ومنه إلى مركز طرابلس وقبلها لمصحة ” نور الحياة ” بمنطقة حي الأندلس .

تخبط مستمر

في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بوقت عن حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 10 بعد تسجيل 8 إصابات سابقة .

وعلى غير عادته لم يعلن المركز تلك المرة ولأول مرة عن مكان تسجيل هذه الإصابات بينما كان ينشر ذلك في حالات سابقة بل وينشر حتى أسماء مدن ومناطق حالات الإشتباه وأسماء المستشفيات والمصحات المحالين منها ، مما أثار هلع وفزع المواطنين متهمينه بالتكتم والتسبب في عدم اتخاذهم الاحتياطات الاضافية .

وتنتهج كل الدول مبدأ الشفافية مثل تونس التي لم تعلن عن أسماء مدن فحسب ، بل أعلنت عن أسماء أحياء داخل العاصمة حددتها كبؤر ودعت ساكني هذه الأحياء بشكل خاص لتوخي الحيطة والحذر وليس في هذا الأمر مايدعو للخجل والعار بل يعزز من الثقة والحماية وهذا هو المطلوب اليوم من مركز مكافحة الأمراض وليس مطلوب منه في المقابل تسمية المصابين او نشر هوياتهم وصورهم كما فعل مع حالة المصاب الأول .

وفي ظل الإنقسامات الحالية والخلافات المناطقية المتجذرة ، تسبب الإعلان المبهم للمركز في وضع مصداقيته على المحك حيث قال البعض أنه رضخ لضغوط سياسية وتهديدات من جماعات مسلحة لعدم إعلان إسم المدينة ، فيما ذهب آخرون تحت وطأة الخشية من الوباء لدرجة نظرية المؤامرة والقول أن المركز يخفي اسم المنطقة التي سجلت بها الحالتين بهدف التضليل لكي ينتشر بها الفيروس أكثر وأكثر.

بينما ذهب فريق آخر للقول بأن الاصابات سجلت في صفوف مسؤولين بارزين أو قادة جماعات مسلحة الأمر الذي دفع المركز الوطني لاخفاء اسم المدينة او المنطقة ، فيما توقع آخرون أن الإصابات مسجلة في صفوف المرتزقة والإرهابيين السوريين الواصلين مؤخرًا إلى طرابلس وقد وضع المركز داخل موقعه خريطة توزع الاصابات وقد حدثها يوم الثلاثاء الماضي بـ ” اصابات غير معنونة “.

جدل وتكهنات وفزع كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في غنى عنها لولا سياساته التعتيمية في بعض الأحيان وتخبطه الإعلامي في أحيان أخرى بل واستعانته بإعلاميين أحدهم كان في قناة ليبيا بانوراما التابعة لحزب العدالة والبناء ومعروف بمواقفه السياسية المتحيزة وهو محمد الجازوي الذي كان سيظهر الليلة في إيجاز صحفي قبل ان يلغيه دون سابق إنذار بعد ان ترك المواطنين في حالة ترقب لساعة كاملة .

وآخر يدعى أمين الهاشمي كان مذيعًا في قناة التناصح وله مقطع شهير في حلقة قدمها عبر ذات القناة سنة 2015 ينكر فيها وجود داعش في سرت وزعم فيها بأن الارهابيين الذين قاموا بذبح الأقباط المصريين هم ممثلين بتقنيات سنمائية عالية .

في أقل من ساعة حصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكثر من 20 ألف تعليق عبر صفحته الرسمية جلها طالبته بكشف مكان الحالات وبسبب سياساته التعتيمية أو تخبطه او رضوخه أو خوفه ، تسبب المركز اليوم في دفع بعض المواطنين للقول أن الموضوع برمته كذب ولم تسجل أي إصابة على الإطلاق فيما قال البعض أنه يتستر على إسم المصحات التي سجلت بها الإصابات لدوافع سياسية ومالية غير مبالٍ باحتمال ان تكون هذه المصحات موبوءة .

تعليقات كان على المركز الوطني توقعها والأخذ في الحسبان حالة الإنقسام والخلافات السائدة بل وعدم ثقة المواطن في أي جهة من جهات الدولة بعد أن كان المركز يمثل للكثير منهم رمزًا للحياد ووحدة المؤسسات قبل أن يضع نفسه بنفسه على المحك ، أما اليوم فقد استنجد البعض أيضًا بمنظمة الصحة العالمية مطالبينها بالتدخل وتولي الملف لفرض الشفافية قسرًا على المركز حتى يأمن الناس على أنفسهم من أي تلاعب .

المرصد – خاص