إسبانيا – أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يصر على أن يقوم برشلونة بالتعاقد مع مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بالإضافة إلى عودة البرازيلي نيمار.

في الوقت الذي يفاضل فيه النادي الإسباني بين اللاعبين، في رغبة أكبر لجلب الأرجنتيني الذي مازال صغير السن، لتعويض الأوروغواياني سواريز في خط المقدمة.

فبحسب صحيفة Mundo الإسبانية، فإن برشلونة كان يضع لاوتارو ونيمار ضمن أهدافه في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن أزمة كورونا تجعل الوضع الاقتصادي للنادي في حالة حرجة لإتمام الصفتين معا.

ومن المحتمل بأن تصل صفقة البرازيلي لـ 180 مليون يورو (قيمة تعويض فسخ العقد مع باريس)، بالإضافة إلى الراتب السنوي للاعب والذي يصل لـ25 مليون يورو سنويا.

بينما تصل قيمة الشرط الجزائي للأرجنتيني لاوتارو، لـ 111 مليون يورو، في حين سيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو.

وعلى المستوى الجماهيري فيفضل مشجعو برشلونة لاوتارو على نيمار، ليصوت 57% للنجم الأرجنتيني، مقابل 42% فقط للبرازيلي، في استفتاء أجرته الصحيفة.