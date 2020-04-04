هاتف Xiaomi سياتي بكاميرا لم تشهدها الأجهزة الذكية من قبل!

هاتف Xiaomi سياتي بكاميرا لم تشهدها الأجهزة الذكية من قبل!

اليابان – نشر المدون الشهير Sudhanshu Ambhore في صفحته على “تويتر” تغريدة أكد فيها أن هاتف Xiaomi القادم سيأتي بكاميرا غير مسبوقة دقتها 144 ميغابيكسل.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيأتي خلفا لهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro سيحمل اسم Xiaomi Mi CC10 Pro، وسيزود بكاميرا بأربع عدسات، دقة إحدى عدساتها 144 ميغابيكسل، طورتها سوني لتكون قادرة على التقاط صور عالية الدقة ولتعمل مع ميزة التقريب الرقمي بمقدار 100X.

كما من المفترض أن يزود هذا الهاتف بمعالج Qualcomm +Snapdragon 865، أقوى معالج طور للهواتف حتى الآن، ويأتي بموديم يمكنه من الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وسيحصل على ماسحين لبصمات الأصابع، واحد على الواجهة الخلفية وآخر مدمج في الشاشة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويتوقع أن تكشف Xiaomi عن هذا الهاتف في النصف الثاني من العام الجاري، وتطرحه في الأسواق بسعر 600 دولار تقريبا.

المصدر: ixbt