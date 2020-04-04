سوريا – أفاد مراسلRT بأن هزة أرضية ضربت مناطق في سوريا قبل ساعات، حيث شعر بها عدد من سكان المدن السورية غرب البلاد.

وأضاف أن سكانا في المناطق على طول الشريط الساحلي شعروا بالهزة لاسيما القاطنين منهم في المنطقة الممتدة بين جبلة حتى اللاذقية.

كما شعر بها أهالي حماة وحلب وطرطوس.

وأكد المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي أنه رصد هزة أرضية متوسطة القوة بـ 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة ارتدادية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الساحل السوري على بعد 48 كم عن اللاذقية.

ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

المصدر: RT+سانا