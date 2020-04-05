انجلترا – يرى الملاكم البريطاني أمير خان، أن حقيقة انتشار فيروس كورونا المستجد من الصين أمر كاذب، وهو يتعلق باختبار شبكة الجيل الجديد للاتصالات “5G”.

وقال أمير خان عبر تطبيق “إنستغرام”: “لا أعتقد أن الفيروس جاء من الصين. هذه في الحقيقة أكذوبة. يقولون إن الناس أكلوا الخفافيش والثعابين واختلطت السموم. ما هذا الهراء اللعين؟ هل تصدق ذلك؟ أنا لا. الفيروس التاجي هو… ربما تعبتم من كل هذا، مثلي. ألا تعتقد أن هذا مرتبط بطريقة ما بأبراج 5G الجديدة؟ تم اختراع فيروس كورونا من قبل الناس، وقاموا بنشره بشكل خاص – تزامنا مع اختبار 5G”.

وأضاف خان: “أعتقد أن هذا أمر ضروري للسيطرة على السكان – للتخلص من العديد منا، خاصة عندما يقولون إن ذلك يؤذي كبار السن”.

يذكر أن هذه النظرية شائعة في بريطانيا، حيث يقوم الناس بحرق الأبراج التي أقيمت لنشر معايير جديدة للاتصالات “5G”، وذلك بسبب الشكوك حول أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال هذه الأبراج.

وخاض أمير خان (33 عاما) المنحدر من أصول باكستانية، 39 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، فاز في 34 منها، مقابل 5 هزائم.

المصدر: وكالات