ليبيا – قال عضو مكتب الإعلام بشركة الواحة للنفط علي الفارسي إن الفرق الفنية في الشركة باشرت في إنشاء أحواض لتصريف المواد المصاحبة للنفط الخام في حقل الواحة بمنطقة الدفة.

الفارسي وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس السبت أوضح أن العمل أشرفت عليه إدارتا الصيانة والهندسة والتي قامت أيضا بتجهيز الأنابيب المخصصة لنقل المواد،مشيرا إلى أن العمل قامت به أيادي ليبية بدون تدخل من شركات أجنبية وهي المرة الأولى في ليبيا تتم بهذه الآلية.

وبيّن الفارسي أن الفرق الفنية ستقوم بتغليف الأحواض بالبلاستك المعد خصيصا لهذا النوع من الأعمال تمهيدا لعمليات التصريف، مشيرا أن الخطوة تعزز سياسة مجلس إدارة شركة الواحة للنفط للحفاظ على البيئة وآبار المياه الجوفية.