ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 3603 أشخاص بعد تسجيل 151 حالة وفاة جديدة

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 3603 أشخاص بعد تسجيل 151 حالة وفاة جديدة

إيران – افادت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 2483 إصابة جديدة و151 حالة وفاة جديدة جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالوباء في إيران بلغ 58226 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3603.

وأكد البيان على ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 22011 شخصا، بينما تم إجراء نحو 19 ألف فحص للكشف عن المرض في جميع أنحاء البلاد حتى اليوم.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 4075 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن البلاد ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة “التباعد الذكي”.

وأضاف روحاني خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، “ستعلن وزارة الصحة عن تفاصيل خطة التباعد الذكي، أولويتنا صحة وسلامة المجتمع، كما أن مصير الأعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة ومستقبل أبنائنا أمر مهم بالنسبة لنا”.

ولفت روحاني إلى أنه تم تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعي، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطبيق خطة التباعد الاجتماعي الذكي.

المصدر: رويترز