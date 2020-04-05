ليبيا – إعتبر مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لرئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن عبدالرحمن السويحلي صلاح البكوش أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يصر على احتضان ما وصفه بـ”عصابة المستشارين” الذين أوصلوا طرابلس إلى هذه الحالة.

البكوش قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” :” 2016 أصبح السراج رئيس للوزراء وظل حفتر عالقاً في بنغازي و2020 أغلق حفتر النفط ويقتل الناس في طرابلس مع إفلات كامل من العقاب ومع ذلك يحتضن السراج بتعنت نفس عصابة المستشارين الذين أوصلونا إلى هذه الحالة، هل هو انعدام كفاءة أم أنه أكثر من ذلك كما يؤكد البعض؟”.

وأشار إلى أن الرؤساء يستخدمون الحكمة المشتركة لمستشاريهم لوضع السياسات الحيوية لكن النتائج المأساوية لسياسات السراج تغذي الدعوات لإقالة مستشاريه الذين ينظر إليهم على نطاق واسع كشخصيات تفتقر إلى النزاهة والولاء وأنهم الجاني الرئيسي وفقاً لقوله.