ليبيا – قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري إن اتفاقا تجاريا توصل إليه المسؤولون في البلدين سيسمح بفتح خط تجاري من ميناء دمياط إلى ميناءي طبرق وبنغازي خلال الأسبوع المقبل ليسهل عملية توريد السلع للسوق الليبية، مشيرا إلى أن الواردات ستقتصر على السلع الغذائية ومواد التنظيف.

الجراري وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا 218” أمس السبت أوضح أن التجار اشتروا الدولار من السوق السوداء بالتزامن مع إغلاق منظومة الاعتمادات،مبيناً أن بعض التجار اشتروا الدولار خلال الـ48 ساعة الماضية من السوق السوداء بسعر مرتفع وصل إلى 5.180 دنانير.

وأضاف الجراري أن الخضروات التي دخلت الأيام الماضية من منفذ مساعد تم تحميلها على شاحنات ليبية بعدما أنزلت من ظهر الشاحنات المصرية لتتمكن من الدخول إلى ليبيا.