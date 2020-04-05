ليبيا – أعاد رئيس مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن السويحلي نشر ماصرح به يوم الـ5 من شهر أبريل العام الماضي ،قائلاً:” لازال موقفي حتى يومنا هذا والمجد والخلود لشهداء البركان” حسب تعبيره.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:”أرادها حفتر حربًا فلتكن حربًا وسيدفع هو ثمنها وليس المغرر بهم وهذه المرة لابد أن تكون معركة شاملة لاجتثاث مشروع عودة الاستبداد من جذوره أينما وجد نهائيً”.

وأضاف:”‏نستهجن بيانات دولية للتهدئة تشارك فيها دول متورطة فى دماء الليبيين لا تهدئة قبل اندحار العصابة إلى جحرها في الرجمة!”

وأردف:”كذلك لا مجال بعد اليوم لحزب الجماعة الإنتهازي أن يركب موجة التصدى للمجرم حفتر للمتاجرة بتضحيات الرجال كما تعود طيلة المدة الماضية، للبقاء فى المشهد والاستمرار فى التغلغل فى مفاصل الدولة” في غشارة منه لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.

السويحلي إختتم منشوره بالقول :”‏التصدى لهم وقطع الطريق عليهم هدف أساسي لحماية مشروع الدولة المدنية الديمقراطية”.