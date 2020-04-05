ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الإتصال بحث بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد سواء علي المستوى الثنائي او على مستوى القارة الأفريقية بناءً علي ما تم مناقشته امس الاول بالقمة الافريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الافريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.

كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين،فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.