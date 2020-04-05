ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر آنه بعد مرور عام على ما وصفه بـ”الاعتداء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) يستدعي توجيه أسئلة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

الشاطر أضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” “السراج الذي يتقلد 4 مناصب مهمه لماذا لا تخرج في حديث مباشر لتشرح: لماذا لا تقطع العلاقات مع الدول المعتدية وتقطع الإعاشة على الجبهات لماذا لا تحرك قضايا ضدهم؟”.

وأعتبر أن صمت السراج بمثابة دعم للعدوان بحسب قوله، داعياً اياه إلى الدفاع عن سياسته واظهار الحقيقة.