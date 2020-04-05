ليبيا – اجتمعت اللجنة الاستشارية الطبية للنطاق الجغرافي والاداري لمنطقة درنة اليوم الأحد لوضع الخطة الاستراتيجية لمكافحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19.

اللجنة أبدت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية بأرائهم واستعداداتهم لمجابه الفيروس وتم وضع طريقة التعامل مع الحالات بكافة انواعها.

وتم الاتفاق على المرور لمراكز الرصد والتقصي والحجر الصحي لمعرفه مدى جاهزيتها لاستقابل الحالات ومعرفه الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بناءاً علي القرار الصادر من رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رقم 3 لسنة 2020 الفريق عبد الرازق حسين الناظوري برئاسة الدكتور عادل رجب ادوال حيث تتولي اللجنة المشكلة بموجب احكام الاستشارات الطبية وكل مايعني لها حول الاحتياجات والمعدات الطبية للوقاية من فايروس كورونا.