ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية عضو اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستشار إيراهيم بوشناف تعليماته بمنع نقل المواشي من المنطقة الجنوبية إلى المنطقتين الشرقية و الغربية.

المستشار بوشناف أوضح في بلاغه رقم “24”الموجه إلى رؤساء الغرفة الأمنية والذي تلقت المرصد نسخة منه أن منع نقل المواشي يأتي بسبب استيرادها من الدول الأفريقية المجاورة لليبيا دون رقابة عليها من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية وقد تكون مصابة بمرض الحمى القلاعية مثلما حدث عام 2012 إذ تفشى المرض بين مواشي المواطنين في مناطق عدة من البلاد مما نجم عنها وفاة أعداد كبيرة منها.

وبين أن هذه التعليمات في ظل مكافحة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة بشتى طرق الوقاية حفاظا على صحة المجتمع.

المستشار بوشناف طالب رؤساء الغرفة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والعاجلة بعدم نقل هذه المواشي من المنطقة الجنوبية إلى المنطقتين الشرقية والغربية.