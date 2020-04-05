ليبيا – قال عضو مجلس لنواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أمس السبت” إننا أقوى من أي وقت مضى وسنضرب بيد من حديد مليشيات حفتر ومرتزقته وكل من يحاول جلب مشروع الاستبداد والعُبودية” حسب زعمه.

باشاغا أضاف في بيان مصور بمناسبة مرور عام على تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة قائلاً :” اليوم تمر سنة كاملة على قيام مجرم الحرب بخيانة الليبيين وشن عدوانه الوحشي على أهالي طرابلس قبل أيام فقط من انعقاد مؤتمر غدامس (في ليبيا) الذي كان يعلق عليه كل الليبيين آمالهم” حسب تعبيره.

وقدم التحية لمسلحي الوفاق قائلاً: “نحيي قواتنا البطلة على صمودها ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار”، موجهاً شديد الشكر للأطقم الطبية في حربها ضد جائحة ⁧‫كورونا‬⁩.

كما وجه الشكر لكل منتسبي الأجهزة الأمنية لجهودهم في فرض حظر التجوال، مثنياً على كل المواطنين الذين أظهروا وعياً واحتراماً كبيرين تجاه هذه الإجراءات.