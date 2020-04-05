ليبيا – أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة فيروس كورونا ببلدية مصراتة اليوم الأحد بياناً بشأن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلدية.

اللجنة أوضحت في بيانها رقم “4” الذي اطلعت المرصد على نسخة منه أن فريق الرصد والتتبع بالبلدية قام بتجميع 17 عينة من أفراد على اتصال مع الحالة المؤكدة الأولى المصابة بفيروس كورونا وإرسال العينات إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس لتحليلها باعتباره الجهة المعتمدة للكشف والتحليل للعينات والذي أعلن عن حالة إيجابية و 16 حالات سلبية أمس السبت.

وطالبت من المواطنين الالتزام بالحجر الذاتي والإبلاغ عن أي أعراض إصابة بفيروس كورونا من ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو السعال.

وأهابت اللجنة في ختام بيانها فريق الرصد بكل من اختلط بهذه الحالات المؤكدة بضرورة التواصل والتعاون وتسهيل مهمته بالتتبع وأخذ العينات حفاظا على سلامة الجميع .

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن منتصف ليلة أمس السبت عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أن يعلن مكان تسجيلها وهو ما تبين أنها من مدينة مصراتة وفقا لبيان البلدية .