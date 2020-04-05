أبوظبي – تباينت إغلاقات البورصات الخليجية بنهاية تداولات أولى جلسات الأسبوع، الأحد، مع ارتفاع أربع أسواق مقابل تراجع ثلاث.

وتتفاءل أسواق الخليج بقرب الاتفاق على خفض إنتاج النفط وعودة الاستقرار للسوق، بينما ينال الخلاف الروسي السعودي في ملف النفط، وتنامي القلق من وباء فيروس “كورونا”، من المعنويات.

والأسبوع الماضي، سجلت أسعار النفط الخام أفضل أداء أسبوعي على الإطلاق، بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعقبته دعوة الرياض لاجتماع عاجل لتحالف “أوبك+”.

وصعد مؤشر السوق الأول في الكويت 0.34 بالمئة مع ارتفاع أسهم “المتكاملة القابضة” و”ميزان القابضة” بأكثر من 5 بالمئة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.06 بالمئة وارتفع مؤشر السوق العام 0.23 بالمئة.

وأعلنت وزارة النفط الكويتية، الأحد، تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.32 بالمئة، مسجلة ثاني ارتفاع على التوالي؛ وتصدر الارتفاعات سهم “مسيعيد للبتروكيماويات” بنسبة 8.3 بالمئة، كما صعد سهما “الإجارة” و”المتحدة للتنمية” بأكثر من 5 بالمئة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.07 بالمئة، مع صعود أسهم “اومنفيست” و”المدينة للاستثمار” بأكثر من 5 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية، أكبر اقتصاد عربي، بشكل طفيف 0.04 بالمئة، مسجلة رابع ارتفاع على التوالي؛ مع ارتفاع سهم “سابك” 2.4 بالمئة مع صعود النفط، بينما هبطت “أرامكو” 0.47 بالمئة بعد ارتفاعها 8 جلسات.

على الجانب الآخر، نزل مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.36 بالمئة مع هبوط سهم “بنك الامارات دبي الوطني” 4.9 بالمئة و”بنك دبي الإسلامي” 4.7 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق العاصمة “أبوظبي للأوراق المالية” بنسبة 2.18 بالمئة مع تراجع “بنك أبوظبي الإسلامي” 4.94 بالمئة.

وقال مصرف الإمارات المركزي، الأحد، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب بمقدار النصف إلى 7 بالمئة من 14 بالمئة، لدعم الاقتصاد ضد تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

وتراجع سوق البحرين 0.56 بالمئة مع نزل أسهم “مصرف البحرين السلام” 5.9 بالمئة، و”المؤسسة العربية المصرفية” 4 بالمئة.

الأناضول