الولايات المتحدة – توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عودة الجماهير للملاعب في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد لقاء جمعه عبر الفيديو بمفوضي أبرز الدوريات الاحترافية في بلاده.

وقال ترامب: “إذا كنا سنعود فإننا نرغب في العودة قريبا، قريبا جدا، أريد عودة الجماهير للملاعب بمجرد أن نكون على أهبة الاستعداد، في أقرب وقت ممكن، والجماهير أيضا ترغب في العودة”.

ولدى سؤاله بشأن الموعد المحتمل لعودة الجماهير للملاعب، قال: “لا يمكنني أن أحدد لكم موعدا، لكني أعتقد أنه سيكون عاجلا وليس آجلا”.

وناقش ترامب ملف أزمة فيروس كورونا المستجد مع مفوضي الدوريات الأكثر شهرة في أمريكا، وفي مقدمتهم روجير جوديل مفوض دوري كرة القدم الأمريكية، وآدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ويرى ترامب أن موسم دوري كرة القدم الأمريكية، ينبغي أن يبدأ في موعده في سبتمبر المقبل، حسبما ذكرت شبكة “أي أس بي أن”.

المصدر: وكالات