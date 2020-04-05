مالاوي – اكد رئيس مالاوي بيتر موثاريكا، امس إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض رواتبهم 10% وتوجيه هذه النسبة من الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن موثاريكا في خطاب للشعب بثه التلفزيون، سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة‭‭ ‬‬مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة.

وصرح الرئيس: “نواجه وضعا لم يسبق له مثيل.. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار عجلة الاقتصاد”.

وأمر الرئيس أيضا بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية.

وتجارة التبغ في مالاوي هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

المصدر: رويترز