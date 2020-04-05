ليبيا – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط عن إصابة خزان البنزين رقم (121) بمستودع طريق المطار جنوب طرابلس أمس السبت إثر سقوط قذيفة هاون على الخزان.

شركة البريقة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الحادث لم يتسبب في وقوع أضرار بشرية ولكنه تسبب في اشتعال خزان البنزين.

وأشارت الشركة إلى أن المستودع الذي كان يحتوي 16 خزانا لم يتبق به إلا خزانين إثنين فقط صالحين للاستعمال أحدهما للبنزين والأخر للديزل ممّا سيؤثّر على القدرة التخزينية وسيتسبب في نقص محتمل في المحروقات خلال الأشهر القادمة.