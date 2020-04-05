ليبيا – خصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مجمع عيادات زاوية الدهماني لاستقبال وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

صحة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن فريق طبي مكون من اثني عشر متخصصًا سيتولى التعامل مع الحالات وإخضاعها لفحص الرئتين باستخدام جهاز التصويرالمقطعي المحوسب بعد جمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ السفر للحالة ومخالطة أشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة.

يُشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد انتهت منذ أشهر من صيانة وتجهيز العيادة المجمعة زاوية الدهماني كأول عيادة مجمعة في ليبيا تقدم خدمات الفحص المقطعي المحوسب” CT SCAN “بعد أن نجحت الوزارة في استئناف تنفيذ مشروع صيانة العيادة المتوقف منذ عام 2009.