ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وصول شحنة جديدة من تجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.

صحة الوفاق طالبت عبر مكتبها الإعلامي أمس السبت من مديري المستشفيات الواقعة بالمدن التي سجلت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد طرابلس ومصراتة سرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لاستلام التجهيزات والمعدات.

يُشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد سلمت خلال الأسبوع الماضي معدات وقاية شخصية ومستلزمات طبية إلى عدد من المستشفيات.