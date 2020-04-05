ليبيا – زعم عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المفوض محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية إن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) نسف كل الجهود السلمية بـ”هجومه على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) قبل عام وهذا يبين عدم إيمانه بالعملية السياسية والحوار حسب زعمه.

زايد وفي تصريح له نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا قال:”البعثة الأممية برئاسة غسان سلامة كانت تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، ولم يكن لها موقف واضح من الاعتداء والتزمت الصمت تجاهه وهو ما شجع حفتر على مواصلة عدوانه على طرابلس” حسب تعبيره.

وأشار زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية إلى أن حكومة الوفاق كانت تتوقع أن يكون لمصر وعي أكبر بعلاقتها الاستراتيجية مع ليبيا، متهماً الاخيرة بالتدخل بشكل سافر لإذكاء الحرب، حسب زعمه.

عضو المجلس الرئاسي المقرب من الجماعات الارهابية إختتم بالقول:” فرنسا لن تكون وسيطا ولا طرفا للحل في ليبيا فهي تتدخل سلبا في ليبيا وإن دول إقليمية في حالة حرب مع الوفاق وهي متورطة في الدم الليبي”، حسب تعبيره.