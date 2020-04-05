أبو ظبي – أجبر انتشار فيروس كورونا محليا ودوليا، الحكومة الإماراتية على التقدم رسميا، امس إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل معرض “إكسبو 2020 دبي”، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وقال المكتب، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن “حكومة الإمارات طلبت رسميا تأجيل معرض إكسبو الدولي 2020 دبي”.

واقترحت الإمارات إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر 2021، إلى 31 مارس/ آذار 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا.

ولا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب (عددها 170) على الاقتراح حتى يتغير الموعد، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب تغريدة عبر حسابه على تويتر، أفاد معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، بأن قرار التأجيل المقدم إلى المكتب سينظر في اجتماع له يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري.

ويعد إكسبو، من أهم المعارض للأعمال والفعاليات الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته بمدينة دبي في أكتوبر المقبل.

وارتفعت إصابات كورونا في الإمارات إلى 1505، مساء السبت، منها 10 وفيات و125 حالة تعافٍ.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و196 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

الأناضول