إيطاليا – أطلق أحد مشجعي كرة القدم في إيطاليا، حملة على الإنترنت، تدعو إلى عدم استئناف مباريات الدوري المحلي، ومنح اللقب لنادي أتالانتا.

وطالب صاحب الحملة، بمنح لقب “اسكوديتو” لنادي أتالانتا، لانتمائه لمدينة بيرجامو، أكثر المدن الإيطالية تضررا من فيروس كورونا.

وأكد موقع “فوتبول إيطاليا”، إطلاق الحملة، مشيرا إلى أن مدينة بيرجامو، التي ينتمي إليها أتالانتا، يقطنها حوالي 120 ألف شخص فقط، مع العلم بأن الوباء تسبب في وفاة أكثر من 4500 شخص منهم خلال الشهر الماضي.

وتم إطلاق الحملة على موقع “تشينغ”، بعد أيام قليلة من إعلان يوفنتوس، رفضه الحصول على لقب الدوري الإيطالي عن الموسم الحالي في حال إلغاء المسابقة التي كان يتصدر ترتيبها بفارق 15 نقطة عن أتالانتا الرابع، قبل أن تتوقف.

تجدر الإشارة إلى أن أتالانتا، لم يسبق له قط الفوز بلقب الدوري الإيطالي طوال تاريخ النادي الممتد منذ عام 1907، ويشارك هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، ونجح في بلوغ الدور ربع النهائي قبل توقف المسابقة القارية بسبب انتشار كورونا.

المصدر: وكالات