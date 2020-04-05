الولايات المتحدة – أعلنت نجمة البوب الأمريكية مادونا، تبرعها بمليون دولار لمؤسسة بيل غيتس وزوجته ميلندا، الخيرية، لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وقالت مادونا في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت: “إنني أنضم إلى جهود مؤسسة بيل وميلندا غيتس لإيجاد دواء يمنع أو يعالج فيروس كورونا. نحن بحاجة إلى ذلك لحماية العاملين الصحيين لدينا، والأكثر ضعفا، وجميع أصدقائنا وعائلاتنا”.

هذا وكان بيل غيتس قد خصص في وقت سابق 100 مليون دولار للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير ودعم الأبحاث التي تعمل على إيجاد لقاح للوقاية منه.

بدوره تبرع جاك ما، مؤسس موقع “علي بابا” بنصف مليون اختبار الإصابة بكورونا، ومليون كمامة، بالإضافة إلى ما يقرب من 6 ملايين دولار.

المصدر: وكالات