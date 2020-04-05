ليبيا – أعربت مجموعة ابناء ليبيا في بيان لها عن حزنها بعد تلقيها نبأ وفاة د. محمود ابراهيم جبريل رئيس حزب تحالف القوى الوطنية ورئيس المجلس التنفيذي الليبي السابق.

مجموعة أبناء ليبيا قدمت إلى اسرة د.جبريل واقاربه واصدقائه وللشعب الليبي باحر التعازي، راجين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويكتبه مع الشهداء، ويرزق اهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

وأضاف البيان :” لقد عمل الدكتور جبريل بكل تفانٍ من اجل تقدم ليبيا ورفعتها قبل الثورة وبعدها، وكان من ابرز الشخصيات التي حاولت ان تنقل ليبيا الى الافضل رغم حملات التشويه التي تعرض لها من الاطراف المعادية للتغيير والديمقراطية”.

وتابعت المجموعة في بيانها :” لا شك ان التاريخ سيذكر الدكتور جبريل كأحد ابرز الليبيين الذين ساهموا في تغيير مجرى التاريخ وسيذكره عامة الليبيين كشخصية وطنية نزيهة وذات كفاءة عالية.

واختتم أبناء ليبيا بيانهم بالقول :” نسأل الله ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته، ويكتبه مع الشهداء. انا لله وانا اليه راجعون”.