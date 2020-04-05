لبنان – دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إلى اجتماع يوم الاثنين في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء والمستشارين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام امس السبت، بأن الاجتماع يهدف إلى اطلاع أعضاء المجموعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها لبنان، وانعكاسات أزمة فيروس كورونا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مسألة النازحين السوريين.

وحسب الوكالة، سيفتتح الرئيس عون الاجتماع بكلمة جامعة سوف تتناول المواضيع المطروحة، كما سيتحدث الرئيس دياب عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأوضاع.

وسيقدم عدد من الوزراء عروضا عن الأوضاع الراهنة ماليا واقتصاديا وصحيا، وما يمكن أن تقوم به الدول أعضاء المجموعة لمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها.

وتضم “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” سفراء الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي.

المصدر: وكالات