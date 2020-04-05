مع قدوم الربيع والصيف.. هل ينقل البعوض والذباب فيروس كورونا من شخص إلى آخر؟

مع قدوم الربيع والصيف.. هل ينقل البعوض والذباب فيروس كورونا من شخص إلى آخر؟

روسيا – مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في الارتفاع، أثيرت جملة من الأسئلة أهمها ما إذا كانت الحشرات التي تكثر في الربيع والصيف، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس كورونا.

فقد استبعد علماء الحشرات في روسيا فرضية انتقال العدوى بفيروس كورونا “كوفيد-19” عن طريق الحشرات.

وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف: “لا يوجد داع للخوف من هذه الناحية”، مشيرا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه أكدت عالمة الحشرات، يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية “لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا”.

وقالت العالمة الروسية لوفتسوفا: “إذا تخيلنا أن شخصا مصابا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدا”.

المصدر: نوفوستي