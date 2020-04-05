سويسرا – نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وضع أي تواريخ محددة من قبل رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفرين، لاستكمال مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ”.

وقال “يويفا” في بيانه: “ذكر تقرير أن ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا أبلغ تسي.دي.إف في ألمانيا بأن دوري الأبطال يجب أن ينتهي بحلول الثالث من أغسطس. هذا ليس صحيحا”.

وأضاف: “الرئيس كان في غاية الوضوح ولم يحدد تواريخ محددة لإنهاء الموسم”.

وتم تعليق مباريات الدوريات في كافة أنحاء أوروبا تقريبا بسبب فيروس كورونا. كما لم تستكمل مباريات الإياب لدور الـ 16 من دوري الأبطال، بسبب الجائحة.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه إلى أن “يويفا يحلل في الوقت الحالي كل الخيارات لاستكمال الموسمين المحلي والأوروبي مع اتحاد الأندية الأوروبية وروابط بطولات الدوري الأوروبية في مجموعة العمل التي بدأ عملها في 17 مارس. أولوية كل أعضاء مجموعة العمل الحفاظ على الصحة العامة”.

وأضاف: “وبعد ذلك علينا العثور على حلول لاستكمال المسابقات. يتم دراسة الخيارات حاليا لإقامة المباريات في يوليو وأغسطس إذا دعت الحاجة، وفقا لتواريخ استئناف اللعب وإذن السلطات الوطنية”.

المصدر: رويترز