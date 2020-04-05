فرنسا – كشف تقرير صحفي اليوم الأحد، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم منفتحة على فكرة الانفصال عن النجم البرازيلي نيمار، وتدرس استراتيجية للتفاوض مع فريقه السابق برشلونة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، في تقرير لها أن نيمار لا يزال يصر على الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان والعودة إلى “كامب نو”.

وأوضح التقرير أن الفريق الباريسي قرر التخلي عن اللاعب، في ظل اقتراب موعد انتهاء عقده، ومحاولة استعادة معظم الأموال التي أنفقها عليه، ويدرس بالفعل استراتيجية للتفاوض مع الفريق الكتالوني، وهو منفتح على فكرة الانفصال عن النجم البرازيلي.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قد كشفت عن وجود اتفاق سري بين برشلونة ولاعبه السابق نيمار، للتعاقد معه صيف 2019، أو خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، في خطوة من الفريق الكتالوني لقطع الطريق على منافسه التقليدي ريال مدريد الذي كان قريبا أيضا من ضم النجم البرازيلي.

وذكرت الصحيفة أن نيمار وصل إلى حالة من اليأس وكان هدفه الوحيد هو مغادرة فريق باريس سان جيرمان، وكان على وشك العودة مجددا لصفوف النادي الكتالوني الصيف الماضي، ولكن الأخير فشل في التوصل لاتفاق مع الفريق الباريسي.

يذكر أن نيمار (28 عاما) انتقل من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو.

المصدر: وكالات