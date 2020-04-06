ليبيا – نفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الأخبار المتداولة عن فتح المساجد اعتبارا من يوم الجمعة القادم كما يشاع بوسائل التواصل الاجتماعي.

الهيئةوفي بياناً لها نشرته عبر مكتبه الإعلامي أمس الأحد قالت:” وفي الوقت الذي أفتى فيه بعض المحسوبين على العلم الشرعي بضرورة إقامة الجماعات وعدم تعطيل المساجد في مخالفة صريحة للجهات المسؤولة عن هذا الأمر فإن الهيئة تشدد على تقديم مصلحة الحفاظ على الأنفس ودفع الضرر وأن هذا واجب شرعيّ ووطني، تظافرت الأدلة على بيانه”.

وأشادت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بتكاثف كثير من المواطنين وتنفيذهم للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة وفي مختلف القطاعات، حاثة الجميع على الالتزام بالحظر المفروض من الدولة إلى حين صدور قرار بهذا الشأن من قبل الجهات المختصة.