ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد سير الإجراءات الحكومية المتخذة في قفل كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وآليات دخول الاحتياجات اللازمة للأزمة الراهنة.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في إجتماعاً عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر سير عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال هذه الأيام بما يكفل تطبيق كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وأكد الثني خلال الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد على ضرورة اتباع إجراءات اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا التي تعمل بالتنسيق التام مع رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بمتابعة كافة الشحنات الخاصة بمكافحة الوباء وتسهيل الإجراءات لدخولها بحسب الجهة الموردة.