ليبيا – أعربت الحكومة الليبية عن تقديرها لجهود الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة.

مدير إدارة الإعلام الخارجي بالحكومة الليبية مالك الشريف وفي بياناً نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد قال: نقدر الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية”.

وأضاف أن هناك دول خاصةً تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة.