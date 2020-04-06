ليبيا – قال رئيس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة في بنغازي عز الدين المشنون إن خسائر شركتي الطيران الوطنية التابعتين لإدارته وهما الإفريقية والليبية بلغت نحو 10 ملايين دينار ليبي منذ بداية أزمة كورونا.

المشنون طالب في تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس الأحد بدعم مالي للشركة القابضة التي ستقوم بدورها بتعزيز الموقف المالي وتقديم الدعم لشركة خدمات المناولة وخدمات التموين والخطوط الجوية الإفريقية والليبية الذين أكدوا أنهم في حاجة للدعم وصيانة أدوات العمل وتجديد المعدات وضمان مرتبات العاملين فيها.

وأشار إلى أن إجمالي مرتبات العاملين في الخطوط الليبية في المنطقة الشرقية يبلغ نحو 4 ملايين دينار لكل شهر فيما تبلغ مرتبات العاملين في الخطوط الجوية الإفريقية حوالي 1.5مليون دينار شهريا.

وأكد المشنون أن الشركات التابعة للقابضة للطيران تغطي في مصروفاتها بما فيها المرتبات من خلال الإيرادات وأنها لا تتحصل على أي دعم من الدولة،لافتا إلى أن بعض الدول خصصت حزما مالية لدعم مؤسساتها العامة والخاصة بما فيها خطوط الطيران خوفا من من الخسائر وضمان حقوق العاملين والحفاظ على مستويات التنمية.

وطالب المشنون من إدارات شركتي الطيران الإفريقية والليبية في طرابلس ومصراتة بالتوقف عن تسيير رحلات إلى تركيا ذهابا وإيابا بسبب تخوفات من انتقال عدوى فيروس كورونا.