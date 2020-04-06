ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين اجتماعاً للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق تفاصيل وآليات تنفيذ ما اتخذ من إجراءات وتدابير احترازية وعلاجية ووقائية في قطاع الصحة وقطاعات الدولة كافة لمواجهة مخاطر وتداعيات وباء كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وأطلع السراج على التجهيزات التي تم توفيرها حتى الأن وتشمل أجهزة التشخيص المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الوقائية ومواقع العزل والحجر الصحي بمختلف المناطق.